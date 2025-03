Nakakita ka na ba ng hayop na kasing ganda ng swan. Ang mga swans ay kilala sa kanilang kagandahan at kagandahan. Ang swan emoji ay nagpapakita ng isang puting swan na may mahabang leeg, nakaupo sa isang resting position. Ang emoji ay karaniwang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga swans, kagandahan, kagandahan, at kagandahan. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa isang bagay o isang taong kasing ganda ng isang sisne. Halimbawa: Si Bridget ay sumasayaw na kasing elegante ng isang 🦢.

Keywords: ibon, ibong mahaba ang leeg, swan, ugly duckling

Codepoints: 1F9A2

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )