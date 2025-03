Ang emoji na ito ay nagpapakita ng generic na larawan ng hippo, isa sa pinakamalaking land mammal (pagkatapos ng mga elepante at puting rhino) na kilala ng tao. Ang hippopotamus ay isang semi-aquatic na hayop at maaaring lumaki ng hanggang labing anim na talampakan ang haba at higit sa 5 talampakan ang taas. Bagama't malaki at posibleng mapanganib, ang mammal na ito ay talagang isang herbivore! Ipadala ang emoji na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para ipaalam sa kanila kung gaano mo ka-enjoy ang wildlife habang ginalugad ang Africa o para lang gamitin ang hippo bilang paghahambing sa isang bagay na napakalaki, tulad ng kotse.

Keywords: hippo, hippopotamus

Codepoints: 1F99B

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )