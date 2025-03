Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang tipikal na chipmunk, na kumakain ng maluwag na acorn na nakita nito sa sahig. Ang mga may guhit na rodent na ito ay kilala sa paghuhukay ng mga lungga, pinupuno ang kanilang mga tahanan ng mga dahon, lumot, iba't ibang damo at pagkain na natagpuan nila kapag naghahanap ng pagkain. Ang mga mabibilis na nilalang na ito ay mas masunurin, kumpara sa kanilang mas malalaking katapat na ardilya, at may habang-buhay na mga tatlong taon.

Keywords: chipmunk, hayop

Codepoints: 1F43F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )