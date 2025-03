Kung ikaw ay isang octopus, maaari mong sampalin ang walong tao nang sabay-sabay, o bigyan ng yakap ang walong tao. Ang Octopus emoji ay nagpapakita ng pula o purple na octopus na may maraming galamay. Ang octopus ay isang invertebrate na nangangahulugang wala itong gulugod. Mayroong humigit-kumulang 300 species ng octopus sa buong mundo. Maraming tao ang kumakain ng octopus sa mga sushi restaurant. Sa ilang bahagi ng Asya, ang ilan ay kumakain pa nga ng buhay na sanggol na pugita. Ang octopus emoji ay karaniwang nauugnay sa sea life, intelligence, at sushi! Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa isang octopus, isang bagay na malansa, sea life, diving, paglalakbay, at seafood. Dahil ang octopus ay may walong paa, maaari mo rin itong gamitin para sumangguni sa multitasking. Halimbawa: Ngayong weekend, gusto kong subukan ang 🐙 sa hapunan.

Keywords: hayop, lamang-dagat, octopus, pugita

Codepoints: 1F419

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )