Ang koala na kilala rin bilang koala bear ay isang sikat na hayop sa Australia. Ang mga koala ay niraranggo sa pinakamagagandang at kaibig-ibig na mga hayop sa planeta. Ang koala emoji na ito ay nagpapakita ng mukha ng isang cute na gray na koala bear. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa wildlife, kalikasan at mga paglilibot sa Australia. Maaari mo ring gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang bagay na cute, parang bata, at matamis. Halimbawa: Mahal ko si Daisy. Siya ay kasing tamis ng isang Koala bear 🐨”

Keywords: australia, hayop, koala, mukha

Codepoints: 1F428

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )