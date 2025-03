Ang pulot-pukyutan ay isa sa pinakamahirap na nagtatrabaho na mga insekto. Kilala ang mga ito sa paggawa ng matamis na pulot ngunit kilala rin sila sa pananakit. Ang emoji ay nagpapakita ng isang itim at dilaw na pulot-pukyutan na may mga pakpak, binti at isang stinger. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pulot, mga bubuyog, mga beekeepers, mga suklay ng pulot, o mga pantal ng pukyutan. Madalas na ginagamit ng mga tagahanga ni Beyonce ang emoji na ito dahil tinutukoy niya ang kanyang mga tagahanga bilang "beehive" Magagamit din ang emoji na ito para ilarawan ang isang taong maaaring maging sweet ngunit may masakit na sugat. Halimbawa: Mag-ingat kay Jennifer, sa una ay mabait siya ngunit maaaring makasakit sa isang iglap. 🐝

Keywords: bubuyog, honeybee, insekto

