L'abeille est l'un des insectes les plus travaillants. Ils sont connus pour produire du miel sucré mais ils sont aussi connus pour piquer. L'emoji montre une abeille noire et jaune avec des ailes, des pattes et un dard. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de miel, d'abeilles, d'apiculteurs, de rayons de miel ou de ruches d'abeilles. Les fans de Beyonce utilisent beaucoup cet emoji parce qu'elle appelle ses fans la "ruche". Cet emoji peut également être utilisé pour décrire quelqu'un qui peut être gentil mais qui a une piqûre douloureuse. Exemple : Attention à Jennifer, elle est gentille au début mais peut piquer en un instant. 🐝

Keywords: abeille, animal, insecte

Codepoints: 1F41D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )