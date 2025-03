Super cool texte unicode texte magique. Utilisez 𖥐𖥕𖥕ꛚ 𖨚𖢧ꚲꛚ𖥣𖨚𖦙 𖢧𖠢𖧦𖢧 basé sur les caractères trouvés dans la langue Bamum. Vous pouvez copier et coller ce texte unique n'importe où sur le Web.

Ce 𖢧𖠢𖧦𖢧 𖢧𖥕𖥕ꛚ utilise des caractères des blocs Unicode Bamum pour créer un texte élégant et intéressant. Le roi Ibrahim Njoya a conçu le script Bamum en 1896. Inspiré par un rêve et influencé par des scripts existants comme l'arabe et le vai. Initialement composé de plus de 400 caractères pictographiques et idéographiques, le script a subi des révisions sous la direction du roi Njoya. En 1903, il avait évolué vers un syllabaire phonétique comprenant environ 80 signes, qui sont maintenant incorporés dans Unicode. Ce sont les symboles que ce générateur de texte utilise pour créer cette police.