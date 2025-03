Super cool texte unicode texte magique. Générez👏 facilement👏 des clapbacks.👏 en 👏 copiant👏 et 👏 collant.

Ce générateur de clapback met l'emoji handclap entre chaque mot d'une phrase, afin de 👏 souligner 👏 chaque 👏 👏 mots 👏 que 👏 vous 👏 utilisez. Les mesures de récupération peuvent être utilisées pour répondre aux désaccords, aux insultes et à l'idiotie générale. Ils peuvent également être utilisés pour faire valoir un point important ou pour indiquer que vous ne reculerez pas devant un argument. Pour utiliser les clapbacks sur Facebook, Twitter, dans vos SMS, etc. il suffit de copier et coller le texte généré par cet outil.