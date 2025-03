Comment puis-je écrire en italique sur Twitter ?

Aperçu

Ce guide explique comment utiliser l'italique à différents endroits sur Twitter, notamment : tweets, DM (messages directs), et dans votre profil Twitter. Vous pouvez utiliser l'italique sur Twitter pour mettre en évidence les titres de livres et de films, souligner certaines idées, mettre en évidence des mots et des phrases, faire des punchlines à vos terribles blagues, etc.

Twitter n'a pas de méthode intégrée pour mettre du texte en italique. Pour faire du texte en italique sur Twitter, vous devrez générer les caractères italiques en utilisant l'unicode. Ce guide vous montrera comment générer ce texte avec le générateur de texte en italique de YayText.

Un mot d'avertissement : alors que la plupart des gens n'auront aucun problème à voir l'italique que YayText génère avec unicode, certains navigateurs et plates-formes peuvent avoir des problèmes. Les utilisateurs qui ne peuvent pas voir le texte en italique verront les caractères de remplacement par défaut de leur système(généralement des cases ou des points d'interrogation)à la place.

Italiques dans les Tweets

Étape 1 : Écrivez votre Tweet Composez votre tweet comme vous le faites habituellement… ne le postez pas encore !

Étape 2 : Créez votre texte en italique Dans un nouvel onglet, ouvrez le générateur de polices italiques de YayText. Entrez le texte que vous voulez mettre en italique dans la case "Votre texte". Cliquez ensuite sur le bouton "copier" à côté du style spécifique que vous souhaitez utiliser. Votre texte en italique est maintenant copié dans le presse-papiers de votre ordinateur.

Étape 3 : Remplacez le texte dans votre tweet Retournez à votre message et collez le texte en italique que vous avez copié de l'étape précédente. Parfois, les caractères unicode générés par YayText sont comptés comme plus d'un caractère dans les limites de caractères de Twitter. Vérifiez que votre message est toujours sous les limites de caractères de Twitter.

Étape 4 : Vous avez terminé C’est fait, bien joué ! Votre tweet contient maintenant de l’italique !

Italiques dans les DM

Étape 1 : Écrivez votre message direct Écrivez votre DM, mais ne l’envoyez pas encore !

Étape 2 : Créez votre texte en italique Dans un nouvel onglet, ouvrez le générateur de polices italiques de YayText. Entrez le texte que vous voulez mettre en italique dans la case "Votre texte". Cliquez ensuite sur le bouton "copier" à côté du style que vous souhaitez utiliser. Le texte en italique que vous avez généré a maintenant été copié dans le presse-papiers de votre ordinateur.

Étape 3 : Remplacez le texte dans votre DM Retournez sur votre Twitter et collez le texte en italique que vous avez copié de l'étape précédente.

Etape 4 : Vous avez terminé Super ! Votre DM sur Twitter a maintenant du texte en italique!

Italiques dans votre profil