L'escargot terrestre commun est une créature brune et gluante qui est connue pour ses mouvements incroyablement lents et sa nature extraordinairement docile. Faisant partie de la famille des mollusques gastéropodes, aux côtés de l'escargot de mer et de l'escargot d'eau douce, ces petites créatures portent leur maison sur le dos et mangent des légumes-feuilles et divers légumes, ce qui en fait un ravageur et une nuisance dans la plupart des jardins extérieurs.

Qu'est-ce qui prend si longtemps ? Vous êtes plus lent qu'un escargot. L'emoji escargot est utilisé pour parler de quelqu'un ou de quelque chose de très lent. L'emoji escargot montre l'image d'un escargot en position verticale. Cet emoji donne la sensation de quelque chose de lent, visqueux et petit. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'escargots ou de quelque chose de lent. Exemple : Bill est plus lent qu'un 🐌 . Nous n'irons jamais à bout à ce rythme.

Copie

Keywords: animal, escargot

Codepoints: 1F40C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )