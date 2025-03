Déployez vos ailes et volez comme un papillon. Saviez-vous? Un papillon commence comme une chenille, vit une partie de sa vie dans un cocon et se transforme en un beau papillon. L'emoji papillon n'est que cela; un beau papillon, avec de grandes ailes déployées. La couleur et les détails diffèrent d'une plate-forme à l'autre, mais sont généralement dans différentes nuances d'orange et de bleu. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de beauté et de transformations.