Cet emoji de hamster peut ressembler à l'emoji de la souris, mais c'est l'animal domestique le plus moelleux et le plus domestique avec une fourrure orange et blanche. Ce petit hamster peut être utilisé dans toutes les situations où vous parlez de petits animaux de compagnie ou de tout ce qui est petit et mignon. Cet emoji aime courir sur des roues de hamster à l'infini... et faire un excellent premier animal de compagnie.