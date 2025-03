Cet emoji présente un primate brun au comportement amical. Il est courbé et fait face au côté gauche, le profil complet de son corps est clairement visible, sa tête légèrement tournée pour sourire au spectateur. Ce singe spécifique a de grandes oreilles rondes, des yeux noirs et une longue queue légèrement enroulée à l'extrémité. Envoyez cet emoji à vos amis et à votre famille lorsque vous souhaitez les inviter à une journée amusante au zoo !

Keywords: animal, singe

Codepoints: 1F412

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )