Ce chat espiègle est la version plus mignonne de l'emoji au visage souriant, avec une signification similaire. Le sourire déséquilibré et les yeux espiègles du chat ajoutent à sa nature sarcastique générale. Cet emoji est mieux utilisé pour ajouter un peu de bonne humeur au texte et donne à votre message une sensation ironique mais légère.

Keywords: chat avec sourire en coin, ironique, narquois, sourire en coin, visage

Codepoints: 1F63C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )