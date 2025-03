Ang pilyong pusang ito ay ang mas cute na bersyon ng smirk face emoji, na may katulad na kahulugan. Ang nakatagilid na ngiti at mapaglarong mga mata ng pusa ay nagdaragdag sa pangkalahatang pagiging sarkastiko nito. Ang emoji na ito ay pinakamahusay na ginagamit upang magdagdag ng kaunting katatawanan sa text at nagbibigay sa iyong mensahe ng isang balintuna ngunit magaan na pakiramdam.

Kopya

Keywords: nakangisi, ngisi, pusa, pusang nakangisi

Codepoints: 1F63C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )