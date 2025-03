Ang nakangiting mukha na ito ay may mas malaking mata kaysa sa isa, kaya mukhang sobrang excited ito. Bagama't ginamit upang ipakita lamang ang pananabik at kagalakan, ang emoji ay maaaring gamitin para sa iba pang mga bagay. Ang isang gamit ay para sa panunuya, o para gumaan ang isang awkward na sandali. Maaari rin itong gamitin para sa masamang balita, para gawing magaan, o para ipakitang ikaw ay talagang may masamang araw at ang magagawa mo lang ay ngumiti na parang kilabot.

Keywords: masaya, mukha, nakangisi na may malaking mga mata, nakangiti, ngiti

Codepoints: 1F603

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )