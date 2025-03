Kabilang sa mga koleksyon ng mga malungkot na emoji, ang nakakunot na mukha na may bukas na bibig na emoji ay isa sa mga mas simple. Sa pamamagitan ng dalawang maliliit na pabilog na mata at nakabukas na nakakunot na bibig, ang distressed na dilaw na mukha na ito ay nagpapahiwatig ng pagkabigla at displeasure. Siya ay madalas na lumilitaw kapag ang masamang balita ay inihatid. Huwag siyang lituhin sa emoji ng mukha na nagdadalamhati—na kamukha ng kanyang clone na may kilay.

Keywords: bibig, mukha, nakanganga, nakasimangot, nakasimangot nang nakanganga, nalulumbay

Codepoints: 1F626

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )