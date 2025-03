Nararamdaman mo na ba ang sobrang saya na gusto mong umiyak ng luha sa tuwa? Ang emoji na ito ay lubos na nagbubuod ng damdaming iyon. Ang nakangiting mukha na may luhang emoji ay nagbibigay ng positibong vibe. Ang nakangiting mukha na may luhang emoji ay nagpapakita ng nakangiting mukha na nakadilat ang mga mata at may luhang bumabagsak. Gamitin ang emoji na ito kapag sobrang saya mo gusto mong umiyak ng masayang luha. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging positibo, kagalakan, kaligayahan, at lahat ng bagay na mabuti. Halimbawa: Bill, napakaganda niyan. Sobrang saya ko ngayon. 🥲

Kopya

Keywords: guminhawa ang pakiramdam, ipinagmamalaki, luha, mukhang nakangiti na may luha, naantig, nagpapasalamat, nakangiti

Codepoints: 1F972

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )