Imagine something so funny that you double over, hindi makahinga. Sa sobrang lakas ng tawa ay nahulog ka sa sahig. Concussion. Ilang araw sa ospital. Huwag kang mag-alala. Sabi ni doc, makakarating ka. Ang emoji na ito ay ang rurok ng pagtawa, na sumisimbolo sa isang napaka nakakatawang biro ang sinabi. Sa katunayan, ito ay sobrang nakakatawa, ito ay may isang tao na gumulong-gulong sa sahig, umiiyak (o namamatay?) sa pagtawa. Gamitin ang emoji na ito kapag gumagawa ka ng isang biro o nasa pagtanggap ng isa, upang ipaalam sa iyong mga kaibigan na sila ay mga tunay na komedyante.

Keywords: gumugulong, gumugulong sa kakatawa, mukha, sahig, tumatawa

