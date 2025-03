Wag mo akong titigan ng puppy dog eyes na yan. Ang nagsusumamong emoji sa mukha ay ginagamit upang makiusap o humingi ng isang bagay. Ang emoji ng nagsusumamong mukha ay nagpapakita ng isang dilaw na mukha na may dilat na dilat, punong-puno ng luha ang mga mata, nakataas na kilay at bahagyang nakasimangot. Ang emoji na ito ay katulad ng hitsura ng isang bata kapag sinasabi nilang "can I pretty please have the candy mom" o kapag sinasabi ng iyong aso na "can I pretty please have a taste of that delicious pizza". Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong magmakaawa o magmakaawa para sa isang bagay. Halimbawa: Pwede bang mag-beach bukas? 🥺

Kopya

Keywords: habag, mata na kuwa, nagmamakaawa, nagsusumamo na mukha

Codepoints: 1F97A

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )