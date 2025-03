Non guardarmi con quegli occhi da cagnolino. L'emoji della faccia supplicante è usata per supplicare o implorare qualcosa. L'emoji della faccia implorante mostra una faccia gialla con occhi spalancati e pieni di lacrime, sopracciglia sollevate e un piccolo cipiglio. Questa emoji è simile allo sguardo che fa un bambino quando dice "posso per favore avere la caramella mamma" o quando il tuo cane dice "posso per favore avere un assaggio di quella deliziosa pizza". Usa questa emoji quando devi implorare o implorare qualcosa. Esempio: possiamo per favore andare in spiaggia domani? 🥺

Keywords: faccina sull’orlo delle lacrime, faccina supplichevole, implorare, lacrime, quasi in lacrime

Codepoints: 1F97A

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )