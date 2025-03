La faccia con l'emoji del sopracciglio alzato è estremamente scettica su qualunque sia il suo udito e mantiene una faccia seria al riguardo. Usa questa emoji quando sei abbastanza sicuro che qualcuno ti sta mentendo e vuoi che sappiano che non lo stai comprando. Un "oh, davvero?" viso. Non dici.

Keywords: diffidente, faccia con sopracciglia alzate, scettico

Codepoints: 1F928

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )