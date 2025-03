Testi magici unici in unicode Monospace ovvero larghezza fissa

Usa questo strumento monospace per generare testi dalla larghezza fissa, pronti da copiare su Facebook, Twitter, negli SMS, ecc. I font monospace ricalcano lo stile della macchina da scrivere o del terminale. Sono utili per le tabelle (per esempio nei fogli di calcolo) e se vuoi che le colonne siano allineate.