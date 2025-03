Elenco di Emoji

Gli emoji sono piccoli simboli simili a immagini che possono aggiungere contesto ed emozione al testo scritto. Hanno all'incirca le stesse dimensioni di una lettera che può essere digitata, ma a differenza dei caratteri alfanumerici, sono solitamente rappresentati a colori e il loro significato è spesso soggetto a interpretazione. La parola emoji deriva dalla combinazione delle parole giapponesi per immagine e carattere.

I primi personaggi emoji, introdotti negli anni '90 e nei primi anni 2000, includevano faccine sorridenti, cuori, stelle, frecce e simboli astrologici. Oggi ci sono migliaia di emoji che raffigurano di tutto, dalle zanzare alle sirene. Dalle statue moai dell'Isola di Pasqua, ai meccanici, ai microbi, alle sedie a rotelle motorizzate e ai maghi.

Un'organizzazione senza scopo di lucro conosciuta come The Unicode Consortium determina quali emoji sono inclusi nello standard Unicode e quali potenziali emoji sono considerati troppo ridondanti, troppo specifici, troppo ampi o altrimenti non idonei per l'inclusione. Chiunque può inviare una proposta per una nuova emoji e l'elenco dei simboli emoji ufficiali viene aggiornato ogni anno.

Mentre il Consorzio Unicode è responsabile del dizionario degli emoji disponibili. Spetta ai singoli fornitori decidere l'aspetto finale di ciascuna emoji. Questo è il motivo per cui la stessa emoji avrà un aspetto diverso su Twitter rispetto a Facebook. O perché un'emoji che scrivi da un iPhone avrà un aspetto diverso quando viene ricevuta su un Android.

Di seguito troverai migliaia di emoji, organizzati in categorie, come Faccine, Animali e Trasporti. Fai clic su un'emoji per scoprirne il significato, le immagini di come viene visualizzata l'emoji su una varietà di fornitori e i collegamenti a emoji correlati simili.