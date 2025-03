I Leo sono feroci come un leone. Sono creativi, appassionati, generosi, ma possono anche essere arroganti, testardi ed egocentrici. Questo segno zodiacale è per i nati tra il 23 luglio e il 22 agosto. L'emoji del Leone mostra un quadrato viola o rosso con un segno del Leone bianco al centro. Ai Leo spesso piacciono le vacanze, le feste, l'attenzione, le cose costose e non amano essere ignorati o non essere trattati come dei re. Usa questa emoji quando descrivi qualcuno che è gentile, ma a volte un po' arrogante. Esempio: Courtney ha bisogno di calmarsi. Il suo lato arrogante ♌ sta mostrando.

Keywords: leone, segno zodiacale del leone, zodiaco

Codepoints: 264C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )