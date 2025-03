Ang mga Leo ay mabangis bilang isang leon. Sila ay malikhain, madamdamin, mapagbigay, ngunit maaari ding maging mapagmataas, matigas ang ulo, at makasarili. Ang zodiac sign na ito ay para sa mga ipinanganak sa pagitan ng Hulyo 23 at Agosto 22. Ang Leo emoji ay nagpapakita ng purple o pulang parisukat na may puting Leo sign sa gitna nito. Madalas gusto ng mga Leo ang mga pista opisyal, party, atensyon, mamahaling bagay, at hindi gusto ang hindi pinapansin o hindi tratuhin bilang royalty. Gamitin ang emoji na ito kapag naglalarawan ng isang taong mabait, ngunit medyo mayabang kung minsan. Halimbawa: Kailangang huminahon si Courtney. Lumalabas ang kanyang mayabang ♌side.

Keywords: leo, leon, zodiac

Codepoints: 264C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )