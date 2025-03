Ikaw ba ay maparaan, madamdamin at medyo marahas? Maaari kang maging isang Scorpio. Kung ang iyong kaarawan ay nasa pagitan ng Oktubre 23 - Nobyembre 21, dapat mong binabasa ang Scorpio horoscope. Ang Scorpio emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na naglalaman ng Scorpio zodiac na simbolo, na isang "M" na may isang arrow na nagmumula sa kanang bahagi. Ang kulay ng parisukat ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ayon sa astrolohiya, gusto ng mga Scorpio ang matagal nang kaibigan, at ayaw nilang magbunyag ng mga lihim. Ang iba pang mga katangian ng zodiac ay kinabibilangan ng pagiging hindi nagtitiwala, nagseselos, madamdamin, at matigas ang ulo. Gamitin ang emoji na ito kapag hindi tumitigil ang iyong kaibigan na matigas ang ulo sa pagmemensahe ng "Scorpio season na!!" sa iyong telepono. Halimbawa: Ang kaarawan ni Sam ay isang araw na huli. Ipinanganak siya noong Nobyembre 22 ngunit sigurado siyang kumikilos tulad ng isang ♏

Kopya

Keywords: alakdan, scorpio, scorpion, scorpius, zodiac

Codepoints: 264F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )