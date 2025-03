Ang mga Libra ay mga taong matulungin na napaka-alinlangan din. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Setyembre 23 at Oktubre 22, maaari kang maging isang hindi mapag-aalinlanganang Libra. Ang Libra emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na naglalaman ng simbolo ng Libra zodiac, na isang tuwid na linya sa ilalim ng hugis ng horseshoe. Ang kulay ng parisukat ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Sinasabi ng Astrology na gusto ng Libra ang harmonya, at ang nasa labas ngunit hindi gusto ang karahasan at kawalan ng katarungan. Kasama sa iba pang mga katangian ng zodiac ang pagiging mapayapa, patas, at awa sa sarili. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong pag-usapan ang tungkol sa isang Libra o isang taong kumikilos tulad ng isang Libra. Halimbawa: Bakit hindi mo maisip kung ano ang gusto mong kainin? ♎Napaka-aalinlangan mo.

Keywords: balanse, hustisya, libra, timbangan, zodiac

Codepoints: 264E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )