Mag-ingat sa isang taong palihim na parang ahas. Sila ay dumulas sa iyo at hahampasin ka nang hindi mo inaasahan. Ang snake emoji ay nagpapakita ng berdeng ahas, nakapulupot na nakalabas ang dila nito. Ang snake emoji ay kadalasang ginagamit kapag tinutukoy ang lahat ng uri ng ahas kabilang ang mga may nakamamatay na lason. Ginagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang kasamaan, satanas, tukso at ang Hardin ng Eden. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang ahas o isang taong may palihim at masamang intensyon. Halimbawa: Mag-ingat kay Brooke. Nararamdaman ko dito ang mga slithering way mula sa kabilang kwarto. 🐍

Kopya

Keywords: ahas, hayop, ophiuchus, serpiyente, zodiac

Codepoints: 1F40D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )