Ang peacock emoji ay makulay at maluho. Inilalarawan nito ang isang lalaking paboreal na ikinakalat ang makulay nitong balahibo sa buntot. Bagama't ginagamit ang display na ito bilang babala sa mga pagbabanta, nakikita rin ito bilang isang napakagandang display. Gumamit ng peacock emoji kapag pinag-uusapan ang isang bagay na matapang, maluho, at maganda. Halimbawa: “Wow, ang suot ni Jan ay nagpapaalala sa akin ng isang 🦚. Napaka-bold at over the top!"

Keywords: ibon, makulay, pabo, peacock

Codepoints: 1F99A

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )