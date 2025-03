Napunta ba sa iyo ang isang kulisap? Don’t flick it off, kilala sila na good luck charms. Ang lady beetle emoji ay nagpapakita ng isang beetle na may 6 na paa at bilog na pulang pakpak na may mga itim na spot. Ang lady beetle emoji ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang mga lady bug o isang bagay na mapalad. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa mga bug, sa labas, mga insekto, o kagandahan. Maaari mo ring gamitin ang mga ito upang pag-usapan ang tungkol sa takot ng isang tao sa mga bug o sa labas. Halimbawa: Shay, tingnan mo may dalawang 🐞🐞 sa likod mo. Siguradong napakaswerte mo.

Keywords: insekto, lady beetle, ladybird, ladybug, salagubang

Codepoints: 1F41E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )