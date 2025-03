Dahan-dahan, subukang gumalaw na parang kuhol. Ang Snail emoji ay karaniwang inilalarawan bilang isang mapurol at kayumangging nilalang na may malaking tan na spiral shell at mahabang parang antena na mga mata sa ibabaw ng ulo nito. Ang mga snail ay kilala sa pagiging napakabagal, kaya ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit upang pag-usapan ang tungkol sa isang tao o isang bagay na mabagal. Maaari rin itong gamitin upang pag-usapan ang tungkol sa mga snails.