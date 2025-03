Devagar, tente se mover como um caracol. O emoji do Caracol é geralmente descrito como uma criatura marrom e sem brilho com uma grande concha espiral bronzeada e longos olhos semelhantes a antenas no topo de sua cabeça. Os caracóis são conhecidos por serem muito lentos, então esse emoji costuma ser usado para falar sobre alguém ou algo lento. Também poderia ser usado para falar sobre caracóis.