Esses ninjas noturnos podem ser fofos com suas caudas aneladas, mas cuidado com suas travessuras! O emoji de guaxinim representa um mamífero comum na América do Norte, também conhecido como panda do lixo. Os guaxinins têm patinhas hábeis que são ótimas para resolver quebra-cabeças (e jogar no lixo!). Esses animais inteligentes podem causar muitos problemas para os proprietários, por isso, se alguém estiver enviando isso para você, talvez precise de ajuda! Ou talvez eles tenham um guaxinim de estimação.

Keywords: astuto, curioso, guaxinim

Codepoints: 1F99D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )