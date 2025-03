O emoji de ovelha é de uma ovelha com lã branca e fofa. Talvez esta ovelha esteja pronta para um corte rápido para que sua lã se transforme em um suéter de outono. Use este emoji ao falar sobre seus animais de fazenda favoritos ou as melhores criaturas para abraçar.

Copiar

Keywords: animal, ovelha

Codepoints: 1F411

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )