Este emoji é construído para ser resistente, você não quer ser pego em uma briga com este. O emoji mostra um carneiro de pé com grandes chifres. O carneiro é conhecido por ser o líder do rebanho e não tem medo de enfrentar outro animal, se necessário. O carneiro emite um sentimento de confiança, autodefesa, liderança e destemor. Este emoji também é comumente usado quando se refere ao signo do horóscopo de Áries. Exemplo: “Jim é duro como um 🐏 Nada pode quebrar esse cara!”

Keywords: animal, áries, carneiro, zodíaco

Codepoints: 1F40F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )