Libras são pessoas cooperativas que também são muito indecisas. Se você nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro, pode ser um libriano indeciso. O emoji de Libra mostra um quadrado contendo o símbolo do zodíaco de Libra, que é uma linha reta sob a forma de uma ferradura. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. A astrologia diz que Libra gosta de harmonia e do ar livre, mas não gosta de violência e injustiça. Outras características do zodíaco incluem ser pacífico, justo e ter pena de si mesmo. Use este emoji quando quiser falar sobre um libriano ou alguém que age como um libriano. Exemplo: Por que você não consegue se decidir sobre o que quer comer? Você é tão indeciso.

Keywords: balança, justiça, libra, signo de libra, signo de virgem, zodíaco

Codepoints: 264E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )