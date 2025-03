Cuidado com alguém que é sorrateiro como uma cobra. Eles vão deslizar até você e atacá-lo quando você menos esperar. O emoji de cobra mostra uma cobra verde enrolada com a língua para fora. O emoji de cobra é frequentemente usado para se referir a todos os tipos de cobras, incluindo aquelas com veneno mortal. Este emoji também é usado quando se fala sobre o mal, satanás, tentação e o Jardim do Éden. Use este emoji ao falar sobre uma cobra ou alguém com más intenções. Exemplo: Cuidado com Brooke. Eu posso sentir aqui caminhos escorregadios do outro lado da sala. 🐍

Copiar

Keywords: animal, cobra, réptil, serpente

Codepoints: 1F40D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )