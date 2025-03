O emoji do texugo mostra o rosto do mamífero noturno ou uma imagem do corpo inteiro do animal. É um pequeno animal intimamente relacionado com uma doninha, mas é conhecido por ser muito agressivo se for incomodado ou atacado. É um animal resistente que respeita muito a regra da “bolha pessoal”. Não estoure a bolha ou você pode estar em apuros. Devido à natureza agressiva deste animal, este emoji pode transmitir uma sensação de agressividade. Exemplo: “Você viu o 🦡 atacar aquele pássaro perto do lago? Isso meio que me lembrou de Carl... ele pode ser tão agressivo”

Keywords: ratel, texugo, texugo de mel

Codepoints: 1F9A1

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )