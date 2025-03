Não confunda este animal com uma ovelha ou camelo gigante, as lhamas são únicas. O emoji de lhama mostra uma lhama branca ou marrom em pé nas quatro patas. A lhama é um animal de pescoço comprido nativo da América do Sul. Lhamas são animais muito sociais e amigáveis. Eles são freqüentemente encontrados em muitos zoológicos. A lã de lhama é muito popular para roupas. Use este emoji ao falar sobre uma lhama, América do Sul ou até mesmo um zoológico. A lhama também está intimamente ligada à confiança e força. Exemplo: “Mamãe, estou tão animado para acariciar o 🦙 neste fim de semana no zoológico.

Keywords: alpaca, animal, guanaco, lã, lhama, vicunha

Codepoints: 1F999

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )