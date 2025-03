Este emoji mostra um esquilo típico, comendo uma bolota solta que encontrou no chão. Esses roedores listrados são conhecidos por cavar tocas, enchendo suas casas com folhas, musgo, uma variedade de gramíneas e alimentos que encontraram quando estavam forrageando. Essas criaturas rápidas são mais dóceis, em comparação com suas contrapartes maiores, os esquilos, e têm uma vida útil de cerca de três anos.

Keywords: animal, esquilo

Codepoints: 1F43F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )