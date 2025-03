Se você fosse um polvo, poderia dar um tapa em oito pessoas ao mesmo tempo ou dar um abraço em oito pessoas. O emoji Octopus mostra um polvo vermelho ou roxo com vários tentáculos. Um polvo é um invertebrado, o que significa que não tem espinha. Existem cerca de 300 espécies de polvo em todo o mundo. Muitas pessoas comem polvo em restaurantes de sushi. Em partes da Ásia, alguns até comem filhotes de polvo vivos. O emoji de polvo é geralmente associado à vida marinha, inteligência e sushi! Use este emoji ao falar sobre um polvo, algo viscoso, vida marinha, mergulho, viagens e frutos do mar. Como o polvo tem oito pernas, você também pode usá-lo para se referir à multitarefa. Exemplo: Neste fim de semana, quero experimentar 🐙 no jantar.

Keywords: animal, polvo

Codepoints: 1F419

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )