O emoji de camelo de duas corcundas se parece com o emoji de camelo, mas apresenta uma corcunda adicional nas costas. Ao contrário da crença popular, essas corcundas não contêm água extra, mas na verdade são usadas para armazenar gordura! Ambas as possibilidades ajudariam o camelo a se manter hidratado e saudável no deserto.

Keywords: animal, camelo, camelo asiático com duas corcovas, camelo com duas corcovas, corcova

Codepoints: 1F42B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )