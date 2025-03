Abra suas asas e voe como uma borboleta. Você sabia? Uma borboleta começa como uma lagarta, vive parte de sua vida em um casulo e se transforma em uma linda borboleta. O emoji de borboleta é apenas isso; uma linda borboleta, com grandes asas abertas. A cor e os detalhes diferem entre as plataformas, mas geralmente são em vários tons de laranja e azul. Use este emoji ao falar sobre beleza e transformações.