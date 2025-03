Borboletas são insetos lindamente coloridos que começam a vida como uma lagarta sem graça, mastigando folhas verdes até passarem por uma metamorfose. Depois de emergir de seu casulo, a outrora volumosa lagarta é agora uma estonteante borboleta, com asas multicoloridas, que lhe conferem uma nova capacidade de voar. Atualmente, estima-se que existam 165.000 espécies diferentes de borboletas.

Você já experimentou uma transformação tão incrível quanto a de uma borboleta? A borboleta começa como uma lagarta, vive parte de sua vida em um casulo e se transforma em uma linda borboleta. O emoji de borboleta mostra as imagens de uma borboleta com as asas abertas. Este emoji é frequentemente associado à transformação, beleza e graça. Use este emoji ao falar sobre uma borboleta, algo lindo, majestoso ou transformador. Exemplo: Nossa, a transformação da Lucy foi incrível 🦋. Ela parece uma pessoa diferente.

Keywords: beleza, borboleta, inseto

Codepoints: 1F98B

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )