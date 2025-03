O que veio primeiro? O ovo ou o pintinho? O emoji de pintinho mostra o lado do rosto redondo de um pintinho com um bico pontiagudo e um olho. O estilo do emoji varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de pintinho é comumente usado quando se fala de pássaros, galinhas, pintinhos ou “tweets”. É usado para se referir ao aplicativo de mídia social Twitter. Use este emoji ao falar sobre pintinhos, animais de fazenda, primavera, Páscoa ou Twitter. Exemplo: Olhe para o 🐤 é tão fofo.

Keywords: ave, filhote, galinha, pintinho, pintinho de perfil, pinto

Codepoints: 1F424

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )