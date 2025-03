Você pode subir em uma árvore como um macaco? O emoji de cara de macaco mostra um macaco marrom sorridente com olhos abertos, duas orelhas e um nariz pequeno. O estilo do emoji de cara de macaco varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji representa todos os diferentes tipos de macacos que pertencem à espécie primata. Os macacos são conhecidos por serem um pouco intrometidos e às vezes um pouco brincalhões. Esses animais vivem na selva e adoram se balançar nas árvores. Use este emoji ao falar sobre macacos, natureza, selvas ou animais. Você também pode usar este emoji ao falar sobre algo ou alguém que é um pouco brincalhão. Exemplo: Laura foi alimentar o 🐵 neste fim de semana.

Keywords: animal, macaco, rosto, rosto de macaco

Codepoints: 1F435

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )