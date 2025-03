A abelha é um dos insetos que mais trabalham. Eles são conhecidos por produzir mel doce, mas também são conhecidos por picar. O emoji mostra uma abelha preta e amarela com asas, pernas e um ferrão. Use este emoji ao falar sobre mel, abelhas, apicultores, favos de mel ou colmeias de abelhas. Os fãs de Beyonce usam muito esse emoji porque ela se refere a seus fãs como a “colméia”. Esse emoji também pode ser usado para descrever alguém que pode ser doce, mas tem uma picada dolorosa. Exemplo: Cuidado com Jennifer, ela é legal no começo, mas pode picar em um instante. 🐝

Copiar

Keywords: abelha, inseto

Codepoints: 1F41D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )