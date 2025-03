Noites árabes, o emoji de camelo é perfeito para retratar uma sensação de deserto ou do Oriente Médio. É popularmente usado para descrever a quarta-feira, também conhecida como dia da corcunda. Existem dois emojis de camelo diferentes, um camelo com uma corcunda (camelo dromedário), um camelo com duas corcundas (camelo bactriano). O camelo pode ser usado como um símbolo para descrever foco, tenacidade, equilíbrio e suporte.

Exemplo: “Ei Jen, quer ir a um happy hour no dia 🐪? Eles têm 2 por 1 bebida!”

Keywords: animal, camelo, camelo de uma só corcova, corcova, dromedário

Codepoints: 1F42A

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )